الناجى من حادث الأطباء الـ3: كنا مسافرين الصبح ومحمود أجلنا لبعد الفطار..فيديو

كتب : معتز الشربينى ومحمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، مع الناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء ووالده.

وقال محمود الكحلاوى - طالب كلية الهندسة، والناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء، إننا قررنا العودة إلى محافظتنا دمياط فى آخر أسبوع من شهر رمضان بعد أداء امتحانات الميدتيرم، لنقضى أجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف "الكحلاوي"، أنه تحدث إلى محمود - طالب كلية الطب، للسفر، ولكنه رد عليه قائلاً: "منسافرش دلوقتى خلينا بعد الفطار"، وبالفعل تحركنا من محافظة شمال سيناء حوالى الساعة السابعة والنصف.

وأشار إلى أن محمود كان يقود السيارة، وبعد أن انتهى من طريق العريش ووصلنا إلى ترعة جلبانه، فوجئ بوجود ترعة السلام أمامه مباشرةً، فحاول السيطرة على السيارة ولكننا سقطنا جميعا بالسيارة فى الترعة قائلاً : "بقينا قدام ترعة السلام وحاول محمود يفرمل وشد فرامل اليد لكن السيارة زحفت بينا جوه ترعة السلام وسقطنا فى الميه".

كان أهالى محافظة دمياط، استيقظوا أمس على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء " بكليتى الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية العريش.

وتم إخطار مرور الاسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها.

وثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.



المهندس أحمد الكحلاوي خلال اللقاء



المهندس أحمد الكحلاوي



المهندس محمود الكحلاوي