المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات حركة السيارات لإنشاء مونوريل مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات مرورية تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل فى مدينة نصر، منعا للزحام وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتجرى تحويلات مرورية بمحيط الغلق الكلى لكوبرى أحمد الزمر المتجه لمناطق الحى العاشر فقط، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من شارع ذاكر حسين اتجاه مناطق الحى العاشر استكمال حركة المركبات بمسطح كوبرى أحمد الزمر، فيميناً وبجوار مسجد السلام شارع إمتداد حسن مأمون فالدوران والعودة فيميناً إتجاه شارع أحمد الزم مرة أخرى وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 28/4/2022 حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 7/5/2022.. مع الإستبقاء على حركة المركبات أعلى الكوبرى المشار إليه فى الإتجاه المقابل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.