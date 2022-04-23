اليوم السابع
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المدير العام للوكالة الذرية يزور تشيرنوبل الأسبوع المقبل

السبت، 23 أبريل 2022 03:26 ص
المدير العام للوكالة الذرية يزور تشيرنوبل الأسبوع المقبل الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام رافاييل غروسي سيزور محطة تشيرنوبيل للطاقة الكهرذرية في أوكرانيا الأسبوع المقبل لتكثيف جهود منع وقوع "حادث نووي" في المحطة.

وقالت الوكالة إن "غروسي سيصل إلى المحطة الثلاثاء المقبل، في الذكرى السنوية لكارثة عام 1986، في زيارة يرافقه خلالها فريق من الخبراء في الوكالة الأممية، بهدف تسليم معدات حيوية بينها أجهزة لقياس الإشعاع وسترات واقية، وإجراء فحوص أشعة وأمور أخرى".

من جهته، قال غروسي: "سنتمكن من فهم الموقف بشكل أفضل، مستندين إلى قياساتنا العلمية وتقييماتنا الفنية".

وحسب بيان الوكالة "سيعمل الخبراء خلال زيارتهم على إصلاح أنظمة المراقبة عن بعد التي توقفت عن إرسال البيانات إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، عقب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وتوجه غروسي إلى أوكرانيا نهاية مارس الماضي، لوضع الأساس لاتفاق يشمل تقديم مساعدة فنية، وأجرى زيارة لمحطة "يوجني-أوكراينسك" الجنوبية، قبل أن يلتقي كبار المسؤولين الروس في كالينينغراد.


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