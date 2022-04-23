المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويل للعام المقبل

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، عن فتح باب التحويل إلى المدرسة من الصف الأول الابتدائي حتى الأول الثانوي بداية من 1 مايو ٢٠٢٢ حتى 31 من نفس الشهر، موضحة أن جميع طلبات التحويل التي سيتم تقديمها ستكون على قوائم الانتظار لحين توافر أماكن داخل المدرسة.

ويشترط أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية ، ويتم قبول التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط، ولابد من حصول الطالب في العام الدراسي 2021 / 2022 على 95% من مجموع الدرجات، ولابد من اجتياز الطالب لاختبار القبول الذي تعقده المدرسة، وكذلك الموافقة على اللائحة الداخلية للمدرسة.

وأوضحت المدرسة، أنه يتم ملء استمارة التقديم على موقع المدرسة ‏( www.eis-zayed.com) وطباعتها، ويتم الدخول على الموقع بالرقم القومي للطالب و بريد إلكتروني مفعل، مع التأكد من صحة البيانات التي تم ادخالها ، ويتم طباعة الاستمارة من موقع المدرسة والتوقيع عليها، وإثبات قيد من المدرسة المحول منها معتمد بختم النسر من الادارة التعليمية، وطباعة اللائحة من على موقع المدرسة والتوقيع عليها، بيان درجات معتمد من الادارة التعليمية يفيد بحصول الطالب على 95% وقت التقديم، وتقديم صورة شخصية للطالب.

ويتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة في أيام 26 و 29 و 30 و 31 من شهر مايو بالمدرسة من الساعة التاسعة حتى الساعة 2 ظهرا ، ولن تقبل التحويلات لفصول KG2 هذا العام لعدم وجود اماكن في المدرسة.