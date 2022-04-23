اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المجلس الرئاسي اليمني: ملتزمون بالهدنة رغم خروقات "الحوثي"

السبت، 23 أبريل 2022 11:16 ص
المجلس الرئاسي اليمني: ملتزمون بالهدنة رغم خروقات "الحوثي" قيادات الحوثي
أ ش أ

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أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجددا التزامه بالهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من استمرار عناصر الحوثي بارتكاب خروقات للهدنة، مشيرا إلى سعيه الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء.

وأشار المجلس الرئاسي اليمني إلى أن الخروقات الحوثية تعزز عدم رغبة تلك العناصر في تحقيق السلام، لافتا إلى تعنت الانقلابيين الحوثيين الذين لا يكترثون أبدا لمعاناة الشعب اليمني.. وذلك حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية، مشددا على ضرورة ترجمة الأولويات على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وإيلاء العاصمة المؤقتة عدن اهتماما أكبر لتحقيق التنمية والاستقرار.

 


المجلس الرئاسي اليمني

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اخبار اليمن

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