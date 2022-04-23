اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 10:29 م
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الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بالقداس

السبت، 23 أبريل 2022 10:05 م
الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بالقداس لغه الاشاره اثناء الاحتفال
كتب: محمد الأحمدى - رحمة خليفة

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وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد
 
وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة يقدمها كل من كلير غايس ورامز بخيت خادما الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم  وضعاف السمع.
 
 
كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.

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