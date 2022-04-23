القوى العاملة: تعيين 6660 شابا واستخراج 1535 شهادة قياس مستوى مهارة بالجيزة

كتبت آية دعبس

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 6660 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 18223 راغب عمل ، وتوفير 6018 فرصة عمل.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية قامت باستخراج 1535 شهادة قياس مستوى المهارة و 1526 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 101 منشأة، وعمل 12 حملة عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 70 محضراً ، ومنح 17 ترخيص لمنشآت ، وعمل 66 ندوة توعية ، وبحث 10 شكاوى .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 246 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنظام الدورى والحملات التفتيشية النهارية والليلية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 263 محضراً عمالياً ، وبحث 59 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف 13 منحة مولود جديد ، و14 منحة زواج ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب ، ومنحة وفاة عامل ، وعمل عمليات جراحية صغري وكبري لـ 9 عمال من المسجلين بالمديرية .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 28 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 775 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 70 شكوى منها ودياً ، وإحالة 154 شكوى للمحكمة العمالية ، و 48 أحيلت لجهات أخرى ، و 28 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 83 شكوى ، و 425 ما زالت تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن فض إضراب بشركة الكتروستار، وشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى .