الفرن ده بقاله 100 سنة بيعمل كحك.. شوف أسرار مخبوزات العيد في الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "الفرن ده بقاله 100 سنة بيعمل كحك.. شوف أسرار مخبوزات العيد من أقدم مخبز حلويات بالزقازيق، من فرن أبو دياب بمدينة الزقازيق.

فرن أبو دياب بشارع الحمام، واحد من أقدم الأفران المتخصصة في صناعة الحلويات بمحافظة الشرقية، والتي أسسها صاحب الأول الخواجة جورجي هو يوناني الأصل، الذي قام بترخيصها عام 1927، بعد هجرة اليونانيين اشترى الحاج محمد دياب الفرن، و هو حلواني، واستمر هو وأبناؤه و أحفاده في المهنة.

ويقول فكري دياب: أننا نحافظ علي تراثنا، اسم المخبز في عالم صناعة الحلويات بالزقازيق، بجانب تطوير العمل و تقديم كل جديد، فالمخبز يعمل كله بمعدات آلية حديثة ، من أحدث انواع المعدات التي توجد في مصانع الكبري ، لتقديم أفضل منتجات من حلويات و الكحك والبسكويت.

و يكمل أن فترات الأربعينات والخمسينات ، كان الكحك والبسكويت يعجن بالطريقة العادية، كما البسكويت يكون علي شكل عروسة أو هلال ، والكحك يكون علي شكل دائرة مفرغة، الا انه مع التطور ، البسكويت يعجن و يقطع بطريقة الالية المعروفة ، و الكحك أصبح قطعة الصغيرة المعروفة .

مضيفا ان كل العاملين معة في المخبز ، هما صنايعية منذ سنوات تعلموا الصناعة في المخبز منذ طفولتهم و استمروا في العمل معنا .