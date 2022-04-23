الـ5 متهمين بقتل صديقهم بحفل تعذيب في نهار رمضان بالإسماعيلية يمثلون الجريمة

مثل المتهمون الخمسة بقتل صديقهم بعد حفلة تعذيب بعزبة البهتيني بمدينة الإسماعيلية ، وإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة.

ولقي شاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حدادا، مصرعه على يد صديقه وبمساعدة 4 من أصدقائة، بعد أن استدرجه إلى منزل الأخير، بعزبة البهتيني، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، ومارس عليه حفلة تعذيب حتى فارق الحياة، لخلافات بينهم، ثم ألقو به في ترعة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بقيام شاب بقتل صديقه بعد حفل تعذيب أجراها الأخير بعدما استدرجه إلى منزله بعزبة البهتيني التابعة لدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لخلافات بينهم، ثم قاموا بإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتمت معاينة الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة التي ناظرت الحادث، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس. تحرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم هو "أحمد .ع"، يعمل بائع فول وفلافل، ومقيم عزبة البهتيني بالإسماعيلية، استدرج صديقه "أحمد. ق"، 35عامًا، يعمل حدادًا، مقيم منطقة الحكر بقسم ثانٍ، بمساعدة 4 من أصدقائه، وانهالوا بالضرب علي الضحية حتي فارق الحياة، وتم إلقاء الجثمان في ترعة الإسماعيلية، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين الخمسة.