العثور على جثة شاب ملقاة بطريق في قرية السليمات بقنا

صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم السبت، على جثة شاب بها طلق ناري، ملقاة على طريق السيلمات فى مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة عبدالله.ح، 30 عاما، مقيم فرشوط، ملقاة على طريق السليمات فى مركز ابوتشت شمال قنا، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.



وكان قد لقى شاب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بقرية بنى حميل بمركز أبوتشت شمالى قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بمصرع محمود.ف، 22 عاما، مقيم بقرية حميل، التابعة لمركز ابوتشت.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ابو تشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.