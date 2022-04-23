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السيدة انتصار السيسي تنعى الأشقاء الثلاثة أبناء محافظة دمياط

السبت، 23 أبريل 2022 05:44 م
السيدة انتصار السيسي تنعى الأشقاء الثلاثة أبناء محافظة دمياط انتصار السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرت السيدة انتصار السيسى اليوم، اتصالا هاتفيا بالسيدة دعاء الشحات، والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إثر حادث أليم قبل أيام، وأعربت سيادتها خلال الاتصال، عن حزنها، وقالت إنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية المولى سبحانه أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلب الأم المكلومة، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.
 
وأكدت السيدة انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة، أن الجميع بجانبها في مصابها، حيث وجدت سيادتها خلال اتصالها بالأم انها صابرة، محتسبة، وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة. 
 
ولقد حرصت سيادتها على تعزية والدة الأطباء الثلاثة، هاتفيًا ، لإبلاغها مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيء، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، حيث كانت هذه السيدة العظيمة نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وحكمته.
 
وكان قد استيقظ أهالى محافظة دمياط على خبر حزين، بعد وفاة ثلاثة أشقاء " بكليتى الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة السلام.
 

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