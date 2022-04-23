وذكرت الهيئة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم /السبت/- أن المنتدي الذي سيعقد في التاسع والعاشر من شهر نوفمبر يهدف إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، فضلا عن تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.



وأوضحت الهيئة أن المنتدى سوف يغطي عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني، تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية.



يذكر أنه سبق تأجيل النسخة الثانية من المنتدي التي كان من المقرر إقامتها في شهر فبراير الماضي في إطار الجهود الاحترازية المبذولة على المستوى الدولي لاحتواء جائحة فيروس كورونا.