الداخلية تضبط 7 عصابات تخصصوا في سرقة المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 7 عصابات تخصصوا في السرقات، حيث ضبطت تشكيلاً عصابياً بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات، مقيمة بالجيزة) بإنها عقب خروجها من محل عملها الكائن بدائرة القسم إستقلت سيارة "أجرة" بداخلها شخصين من أحد المواقف للعودة لمسكنها ، ولدى وصوله للطريق الدائرى فوجئت بقيام أحدهما بتهديدها بسلاح أبيض والإستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول ، مبلغ مالى) كرهاً عنها .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القليوبية) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعـة وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء ، وأنهما وراء إرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من إحدى السيدات ، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول ملك المجنى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها فى الواقعة الثانية تعرفت على المتهمين ، وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه وأقرت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (3 أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - أجنه حديدية -مفك كهربائى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما ("سيئ النية" مقيمان بدائرة القسم) وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى – 3 جهاز لاب توب ) من داخل الشركة وإتهم (سائق سابق بالشركة محل البلاغ ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ كبيرة بداخلها ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وتوجه للشركة محل البلاغ

وتمكن من الدخول بأسلوب "التسلق" ، وعقب قيامه بكسر الشباك وكسر باب المكتب الخاص بالشركة ، قام بكسر الخزينة الحديدية بإستخدام صاروخ كهربائى كان بحوزته ، والإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار ، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (سيارة) أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم بإرشاده ضبط (الصاروخ الكهربائى المستخدم فى إرتكاب الواقعة - شاحن جهاز كمبيوتر " لاب توب " من المستولى عليهم) وأضاف بقيامه بإتلاف أجهزة الكمبيوتر المستولى عليهم والتخلص منهم بإلقائهم بأحد المجارى المائية بالجيزة خشيه أن يكونوا مزودين بجهاز تتبع ، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بقيام شخص مجهول بالدخول للشقة سكنها من أحد منافذها وسرقة ( مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - هاتفها المحمول) عقب تهديدها بإستخدام سلاح أبيض "سكين" .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المتهم أمكن تحديده وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أضاف بأنه نظراً لسابقة عمل والده كحارس للعقار محل البلاغ وعلمه بكون المجنى عليها مقيمة بمفردها وإحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها فخطط لسرقتها ، وفى سبيل ذلك تمكن من تسلق المواسير والدخول للشقة وفور إستشعار المجنى عليها به قام بتهديدها على النحو المشار إليه ، وإستولى على المسروقات ولاذ بالفرار وأقر بحيازته للسلاح النارى ، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وأداة حديدية يستخدمها فى فتح النوافذ ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، وإتهمته بسرقتها بالإكراه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الخزينة الخاصة بالشركة ملكه ، وبداخلها (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"- هاتف محمول - بعض الأوراق الخاصة بالشركة ).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – المنيا").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما (هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك " ، كما أقر أحدهما بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بشقة مجاورة للشركة محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل خزينة الشركة ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الثانى فى تنفيذ مخططه ، وتوجها للشركة محل البلاغ وتمكن من الدخول والإستيلاء على الخزينة الحديدية وبداخلها المبلغ المالى والمسروقات ولاذا بالفرار ، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها كما أقر بإقتصار دوره على المراقبة والتأمين ، كما تم بإرشاد الأول ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وتبين وجود آثار عنف وخلع الباب الخاص بها ،وتم بإرشاده ضبط ("جزء من المبالغ المالية - هاتف محمول" المستولى عليهما) كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على تسديد ديونه ومتطلباته الشخصية وشرائه الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف ، وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بأحد المراكز الطبية الكائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة جهاز "لاب توب" – 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - إسطوانة أكسجين - إسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب – 4 خط هاتف محمول) من داخل المركز عمله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة القسم) .

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "التسلق وكسر الباب" ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكى تمكنت من ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج ، لها معلومات جنائية) وبحوزتها (مبلغ مالى - صوره بطاقة رقم قومى بإسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبى") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قيامهما بقطع حقيبة المجنى عليها بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها ، وأمكن التوصل للمجنى عليها.

وبتطوير مناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وإعترفت بإرتكاب (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجنى عليهم بمسكنها كما إعترف بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.