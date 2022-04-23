الثانوية العامة 2022.. التعليم تكشف طرق المذاكرة الصحيحة وحل الأسئلة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تبدأ الاختبارات يوم 26 يونيو الجارى، فيما وجهت الوزارة الطلاب بضرورة الاعتماد على الفهم والتحليل حتى يتمكن الطالب من تحقيق نواتج التعلم ومن ثم التعامل مع أسئلة الامتحانات بشكل سهل وبسيط دون شكاوى.



وأوضحت الوزارة أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الاعتماد على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، حيث تتيح الوزارة معلومات وفيديوهات ذات صلة بالمناهج الدراسية، يستطيع الطالب على سبيل المثال الدخول على منصة ديسكفرى ومنصة بريتانيكا، حيث تعتبر منصة بريتانيكا إحدى منصات التعليم المهمة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.



وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفرت أيضا الكتاب المدرسى نسخة pdf على موقع بنك المعرفة المصرى، إضافة إلى مصادر تعلم نهضة مصر ومنصة يورك بريس، حيث يمكن للطلاب الاستفادة من المحتوى الرقمى الموجود على هذه المنصات من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصرى، إضافة إلى منصة نجوى التعليمية، وهى منصة مزودة بأدوات تحليلية من شأنها تعزيز التحصيل الدراسى لدى الطلاب، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلم المتميزة.



كما أوضحت الوزارة أنه تم توفير مصادر تعلم على بنك المعرفة "لونج مان"، كأحد مصادر التعلم، أيضا يمكن للطالب الاستعانة بها كأحد المصادر العلمية المهمة، إضافة إلى منصة حصص مصر، حيث تقدم المناهج والمراجعات والنماذج الاسترشادية بداية من الصف الثالث الإعدادى حتى الثالث الثانوى.



وحذرت الوزارة طلابها من الاعتماد على الدروس الخصوصية فى تحصيل المعلومات استعدادا للامتحانات، موضحة أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع الأسئلة كما كان يحدث فى الماضى، لافتة إلى أنه لا بد من الابتعاد أيضا عن الحفظ لأن الأسئلة لا تخاطب الحفظ بل الفهم.