التنمية المحلية: إطلاق 6 مبادرات لوحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة

كتب ــ على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقرير إنجازات من وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة عن وحدات تكافؤ الفرص العامة والفرعية بالمحافظات البالغ عددها (277) وحدة، طبقاً لاستراتيجية عمل الوحدة لإدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بالمرأة ودورها المحورى فى نهضة المجتمعات وقدرتها على إحداث تغيير إيجابى فى كافة نواحى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية‘ وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

وأفاد اللواء محمود شعراوى، أنه تم إطلاق 6 مبادرات فى كافة المحافظات تستهدف مشاركة المرأة على نطاق واسع فى كافة القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتستهدف هذه المبادرات عقد ورش عمل وندوات لرفع الوعى والتثقيف بقضايا المرأة وأهم قضايا المجتمع، حيث تم إطلاق مبادرة " معاً ضد العنف " فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة التى نفذت 238 ندوة توعية تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر ليستفيد منها 17376 مستفيدا. كما أنه تم تنفيذ 249 ندوة توعية تستهدف رفع الوعى بالمخاطر الصحية والإجتماعية والنفسية لختان الإناث ليستفيد منها 7323 مستفيدا. وأيضاً تم تنفيذ 30 ندوة توعية تستهدف القضاء على ظاهرة الزواج المبكر والأضرار السلبية المترتبة عليه ليستفيد منها 1400 مستفيد.

كما أشار شعراوى إلى أهمية الأهداف التنموية التى حققتها مبادرة "انتِ منتجة" حيث تم تنفيذ 50 ورشة عمل لتدريب السيدات على حرف يدوية متنوعة منها (السجاد – المشغولات – الملابس – الخياطة – تدبير منزلي) ليستفيد منها 977 مستفيدة و 5 ورش عمل لتدريب 50 من متحدى الإعاقة على أعمال القص والخياطة والتي تهدف إلى رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب ، وخلال هذه المبادرة تم تنفيذ 49 ندوة توعية تستهدف التعريف بالمشروعات الصغيرة وطرق الإقراض لعدد 2602 سيدة حسث يجرى الاعداد لتنفيذ ندوات تعريفية بمنصة " أيادى مصر " . وتكليلاً لتحقيق اهداف مبادرة " انتِ منتجة" تم منح 400 سيدة فرصة للحصول على القروض لإقامة مشروعات صغيرة .و تم إقامة 11 معرض لمنتجات السيدات فى محافظات الأقصر وقنا والإسماعيلية ودمياط كما تم مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الوادى الجديد فى معرض التمور ومعرض منتدى المدن العالمى للمتغيرات المناخية، وتضمنت المبادرة ايضاً تقديم المساعدات العينية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لتوفيرسلع لعدد24 كشك وإقامة 30 مشروع و صرف أكثر من 200 روشتة علاجية وتوفير 10 كراس متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة وتم توزيع 10 أطنان لحوم للاسر الاكثر احتياجاً.

وأضاف شعراوى، أنه فى ضوء توجيه وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات لرفع الوعى ولاهتمام بالصحة العامة للمرأة وأهمية التعليم، فقد تم إطلاق مبادرتى " الاهتمام بالصحة العامة للمرأة "و " قرية مصرية بلا أمية " حيث نفذت الاولى 31 قافلة طبية فى مجال الصحة الإنجابية وتخصصات أخرى مختلفة ليستفيد منها 3206 مستفيدة وتم تنظيم 26 حملة للكشف المبكر لسرطان الثدى ليستفيد منها 922 سيدة إلى جانب تنظيم 22 ندوة توعية بأهمية لقاح كورونا ليستفيد منها 1780 مستفيداً ، أما عن مبادرة "قرية مصرية بلا أمية" " فقد تم تنفيذ 6 فصول لمحو أمية 196 سيدة وتم تنظيم 16 ندوة عن التسرب من التعليم لعدد 505 مستفيدات.

ولفت اللواء شعراوى، إلى الاهتمام الكبير الذى توليه وحدات تكافؤ الفرص ببناء القدرات ورفع الوعى حيث تم تنظيم 4 ورش عمل للتعريف بالتحول الرقمى ليستفيد منها 196 سيدة ، بالإضافة الى تنفيذ 8 دورات تدريبية لبناء القدرات فى مجالات مختلفة مثل ( محو الأمية التكنولوجية ــ قانون الخدمة المدنية ــ إدارة الوقت ــ التواصل الفعال ـ مفهوم الشمول المالى) ، إلى جانب عقد 19 ندوة لرفع الوعى والتعريف بأهم القضايا المجتمعية ( الهوية الوطنية والإنتماء ــ الإستراتيجية لحقوق الإنسان ومحور تمكين المرأة ـ ذكريات حرب أكتوبر ـ أهمية ترشيد المياه ــ حقوق المسنين تحت عنوان "رد الجميل")، و 11 ندوة توعية عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،و قد نفذت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة برنامج تدريبى لبناء قدرات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص وتمكينهم لإدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات لعدد 28 مستفيدة بمحتوى تدريبى متقدم .

وأكد اللواء شعراوى، على اهتمام الوزارة بتمكين المرأة ووضعها فى مراكز اتخاذ وصنع القرار بالمحافظات، فإنه سيتم تنفيذ برنامج "رائدات العمل التنفيذى بالمحليات " ويختص البرنامج ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات المرأة سعيًا لزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية بالمحليات، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

وأضاف اللواء شعراوى، أن إهتمام الوزارة بالمرأة العاملة بالمحليات ظهر جليا فى اطلاق مبادرة "يوم فى قرية" حيث تم تنظيم 12 ندوة تهدف إلى التعريف بوحدات تكافؤ الفرص على مستوى المراكز والقرى والخدمات التى تقدمها الوحدات للسيدات العاملات ، كما تم حصر مشكلات المرأة العاملة على مستوى الدواوين والعمل على حلها حيث تم تلقى 53 شكوى من السيدات العاملات بالإدارة المحلية ، وتم إستخراج 601 بطاقة رقم قومى للسيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة .