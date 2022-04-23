اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البحوث الإسلامية: 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر ويجوز إخراجها نقدا

السبت، 23 أبريل 2022 02:57 م
البحوث الإسلامية: 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر ويجوز إخراجها نقدا مجمع البحوث الإسلامية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1443هـ /2022م يبلغ 15 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد وهو ما تم الاتفاق عليه مع دار الإفتاء المصرية، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري، ومقدار زكاة الفطر يكون من غالب قوت أهل البلد لما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري، ولفظ (كان) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
 
وباعتبار أن غالب قوت أهل مصر هو القمح وصاع  القمح يعادل 2 كيلو جرام تقريبًا فتقدر هذه القيمة بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى للبدل النقدي، ومن زاد فهو خير له، وفيما يتعلق بتوقيت زكاة الفطر فإنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قُبيل صلاة عيد الفطر المبارك، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة تطوع.
 
كما يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية -رضي الله عنه-، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم، بل هو أولى لتيسير الأمر للفقير.
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

زكاة الفطر

صلاة عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفتي الجمهورية ينعى نقيب المحامين وعضو مجمع البحوث الإسلامية رجائي عطية

السبت، 26 مارس 2022 01:15 م

مجمع البحوث الإسلامية يعلن برنامجًا دعويًا شاملًا فى شهر رمضان المعظم.. خطة دعوية مكثفة لوعاظ الأزهر وواعظاته على مدار الشهر.. وعقد دروس ولقاءات ميدانية.. وإطلاق 20 برنامجا إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعى

السبت، 12 مارس 2022 06:00 م

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم بيع الذهب بالتقسيط

السبت، 05 مارس 2022 09:00 ص

مجمع البحوث الإسلامية: البعثة الأزهرية بأوكرانيا بخير وعددهم 3 وعاظ

الثلاثاء، 01 مارس 2022 12:00 ص

عضو مجمع البحوث الإسلامية يكشف معنى حق "الكد والسعاية"

الإثنين، 21 فبراير 2022 06:56 م

‏مجمع البحوث الإسلامية: رواد معرض الكتاب يسألون عن "الظلم داخل الأسرة"

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة