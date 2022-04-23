واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الرسمية- بشدة هذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين وتتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، معربة عن تضامنها مع الشعب الأفغانى الشقيق، وخالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وجددت دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية في مكافحة ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ومهما كانت دوافعها ومبرراتها.