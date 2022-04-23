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اختبار الدم الجديد لاكتشاف السرطان.. كيف يعمل؟

السبت، 23 أبريل 2022 04:00 ص
اختبار الدم الجديد لاكتشاف السرطان.. كيف يعمل؟ اختبار دم لاكتشاف السرطان
كتبت إيناس البنا

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قطع علاج السرطان شوطًا طويلاً منذ نشأته، وكانت هناك علاجات واختبارات وأدوية مختلفة أثبتت فعاليتها في علاج هذا المرض الفتاك، ومع ذلك ، يظل الفحص أو الكشف أحد النقاط الحيوية التي يجب مراعاتها من أجل تقليل خطورة الحالات لدى الأشخاص.

يمكن أن يكشف اختبار الفحص عن علامات الإصابة بالسرطان ، وتستند الاختبارات في الوقت الحالي فقط إلى إظهار نتيجة سرطان معين، عادة ، يعرف الناس فقط أنواعًا أولية قليلة من السرطان ، لكن يحتاج الآخرون إلى التشخيص المناسب الذي يصبح صعبًا.

في الآونة الأخيرة ، كان هناك اختبار للدم وفقا لموقع " onlymyhealth" يمكن أن يساعد في تحديد السرطان عن طريق الخزعات السائلة لدى الأشخاص

اختبار دم جديد للكشف عن السرطان
 

يُطلق على النوع الجديد من اختبارات الدم الخزعات السائلة التي تُستخدم في المرضى المصابين بالسرطان وتكييف عملية علاجهم من خلالها، يساعد هذا الاختبار في معرفة واكتشاف ما إذا كانت هناك علامات تشير إلى احتمال إصابتك بأي نوع من السرطان أو أن هناك احتمالية لعودة السرطان إليك.

اختبار سرطان الخزعات السائلة
 

اتخذت إحدى الشركات هذه الخطوة للترويج لاختبار الدم هذا الذي يمكنه اكتشاف السرطان دون أي علامات وأعراض سابقة، يمكنه تحديد الأنواع التالية من السرطان في الجسم - سرطان البنكرياس وسرطان المبيض، يمكن أيضًا أن تُعرف أنواع أخرى من السرطان من خلال هذا الاختبار، لكن هذه الأنواع بارزة جدًا، وهناك عدد قليل جدًا من الاختبارات التي يمكن أن تشخص هذا السرطان  

مع التقدم في تسلسل الحمض النووي وعلم البيانات، كان جعل اختبارات الدم ممكنة أمرًا مريحًا للغاية حتى بعد ذلك ، يقول طبيب من المعهد الوطني للسرطان في ميناسيان إنه لا يوجد دليل على أن اختبار الدم للكشف عن السرطان يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان.

 


اختبار دم لاكتشاف السرطان

اختبار الدم الجديد

اكتشاف السرطان

علامات الإصابة بالسرطان

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