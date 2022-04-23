إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الحواويش دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وسيارة بيجو، مما نتج عنه إصاية 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريف عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلفى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية الحواويش دائرة المركز مما نتج عنه إصابة مستقلى السيارتين وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة بين سيارة بيجو وسيارة نقل بقرية الحواويش مما نتج عنه عبدالله أحمد كتانه 21 سنه بإشتباه كسر بالركبة اليسري، ومحمد أشرف فهمي 35 سنه بإشتباه كسر بالعمود الفقري والسيد أحمد محمد 38سنه بكسر مفتوح بالساق اليسري، وأشرف فهمي عبد اللطيف 61 سنه بإشتباه نزيف بالمخ، وندي أشرف فهمي 25 سنه بكسر مضاعف بالساق اليمني، وعبد الرحمن أشرف فهمي 22 سنه بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وحمزه عمرو سيد سنتين بإشتباه ما بعد الإرتجاج ، وريتال عمرو سيد 6 سنوات بإشتباه ما بعد الإرتجاج ،وهدي مصطفي عبد الكريم 50 سنه بإشتباه ما بعد الارتجاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع الأثار وإعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.