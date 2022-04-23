اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

السبت، 23 أبريل 2022 05:28 م
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من قرية الحمرا، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من قرية الحمرا، أدى لإصابة 6 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من السيد حمادة إبراهيم، 12سنة، وإسلام صلاح فهمي، 15 سنة، وأشرف حسان محمد، 36سنة، ورضا سلامه علي سلامه، 50 سنة، وإبراهيم أحمد محمد، 26سنة، ومحمود رشاد عبدالحميد، 24سنة، وجميعهم مصابون بكدمات بالجسم.

إسعاف - أرشيفية
إسعاف - أرشيفية

 


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