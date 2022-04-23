اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 أبريل 2022 12:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ

السبت، 23 أبريل 2022 10:53 م
إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ سيارة اسعاف- صورة ارشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين  بطريق كفر الشيخ- بلطيم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم"، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من  شروق الشحات عبدالغني، 48 سنة،وسنية محمد السنديوني،55سنة،وهدى حسين ممدوح،61سنة،ومحمود محمد السيد،13سنة،وصابرين السيد الصاوي،60سنة،بكدمات بالجسم.

سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

اسعافات اوليه

اسعاف كفر الشيخ

مستشفى كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة