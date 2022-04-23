إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين بطريق كفر الشيخ- بلطيم، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم"، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من شروق الشحات عبدالغني، 48 سنة،وسنية محمد السنديوني،55سنة،وهدى حسين ممدوح،61سنة،ومحمود محمد السيد،13سنة،وصابرين السيد الصاوي،60سنة،بكدمات بالجسم.