اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بسيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ

السبت، 23 أبريل 2022 05:55 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بسيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة بتوك توك على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من شركة كهرباء البرلس، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، لتلقى الاسعافات اللازمة.
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالقرب من محطة كهرباء البرلس على الطريق الدولى الساحلى، أدى لإصابة 3 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجى.
 
تبين من التقرير الطبى إصابة كل من عطية فرج عدس 46 سنة، ورمزى عطية فرج 18سنة، وأنيس فرج عدس 36 سنة، جميعهم من المحلة بمحافظة الغربية، مصابون بكدمات فى الجسم.

كفر الشيخ

حادث تصادم

اخبار الحوادث

مستشفى كفر الشيخ

غرفة طوارئ

غرفة عمليات

اسعاف كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة