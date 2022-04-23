إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بسيارة على الطريق الدولى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة بتوك توك على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من شركة كهرباء البرلس، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى، لتلقى الاسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الاسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالقرب من محطة كهرباء البرلس على الطريق الدولى الساحلى، أدى لإصابة 3 أشخاص، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لنقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجى.

تبين من التقرير الطبى إصابة كل من عطية فرج عدس 46 سنة، ورمزى عطية فرج 18سنة، وأنيس فرج عدس 36 سنة، جميعهم من المحلة بمحافظة الغربية، مصابون بكدمات فى الجسم.