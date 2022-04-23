اليوم السابع
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إصابة شخص بحادث اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية أمام موقف بنها العمومى

السبت، 23 أبريل 2022 05:56 م
إصابة شخص بحادث اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية أمام موقف بنها العمومى حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد موقف بنها العمومى بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية أمام الموقف، وعلى الفور تم نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية أمام موقف بنها العمومى بدائرة قسم شرطة ثان بنها.

على الفور، انتقل رجال المرور لمكان الحادث، بالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بدراجة نارية أمام موقف بنها العمومى، وأسفر عن إصابة شخص، تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله لمستشفى بنها التعليمى، وتم تجنيب السيارة والدراجة النارية لفتح الحركة المرورية بمدخل ومخرج موقف بنها العمومى، والحفاظ على سير الحركة المرورية للمواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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