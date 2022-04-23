اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 04:11 م
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إزالة 14 حظيرة مواشى مخالفة لقرارات محافظ أسوان لمواجهة جشع التجار .. صور

السبت، 23 أبريل 2022 03:45 م
إزالة 14 حظيرة مواشى مخالفة لقرارات محافظ أسوان لمواجهة جشع التجار .. صور إزالة 14 حظيرة مواشى مخالفة لقرارات محافظ أسوان لمواجهة جشع التجار
أسوان – عبد الله صلاح

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان، اليوم، السبت، حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية استهدفت إزالة 10 حظائر لرؤوس الماشية مقامة على مساحة 9 آلاف م2 بإحدى الأراضى الزراعية بقرية كلح الكرنك. وبالتوازى جارى إستكمال أعمال الإزالة لـ 4 حظائر أخرى بمساحة 3 ألاف م2 بقرية الصعايدة بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب هذه الحظائر.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للحفاظ على الثروة الحيوانية ، ومنع أى تلاعب يقوم به بعض التجار الجشعين وأصحاب المصالح الخاصة، وتطبيقاً وتفعيلاً للقرار الذى أصدره المحافظ والخاص بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة لمدة شهر، وكذا حظر دخولها بدون ترقيم بحيث يكون لها بطاقة ورقية مدون عليها الرقم المسجل لها ، والتحصينات التى تلقاها الحيوان، وخاصة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

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IMG-20220423-WA0008


إزالات_1
إزالات_1


المواشى-داخل-الحظائر
المواشى-داخل-الحظائر


تعديات
تعديات


جانب-من-الإزالة
جانب-من-الإزالة


حظائر-مواشى_1
حظائر-مواشى_1


حملات-إزالة
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