اليوم السابع
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أغرب حكم قضائى.. 10 ملايين دولار تعويضا لامرأة عن إصابتها بحروق على "البيتش"

السبت، 23 أبريل 2022 05:00 م
أغرب حكم قضائى.. 10 ملايين دولار تعويضا لامرأة عن إصابتها بحروق على "البيتش" شاطئ ـ أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أغرب حكم قضائى" وهي عبارة عن عدد من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.
 
وفى حلقة اليوم نستعرض قصة سيدة من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في عام 2014، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة ولاية نيويورك، طالبت فيها بتعويض مالي ضخم من سلطات مسئولة عن شاطئ مصيف في مدينة فلوريدا، لأنها لم تقم بتحذيرها أثناء تواجدها على الشاطئ، من وجود صاعقة تسببت بإصابتها بحروق بالغة للغاية شوهت أجزاء من جسدها، وبالفعل أصدرت المحكمة تعويض لها يبلغ قدره 10 ملايين دولار من سلطات شاطئ مسيرنا بيتش في فلوريدا.
 
 

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