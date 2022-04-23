اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 03:02 م
أكرم القصاص
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أسعار النفط تسجل 106.65دولار لبرنت و102.07دولار للخام الأمريكى

السبت، 23 أبريل 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 106.65دولار لبرنت و102.07دولار للخام الأمريكى صورة ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط، 106.65 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.07دولار للبرميل.
 
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية قد يكون له عواقب اقتصادية غير مقصودة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية 
 
وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدثة الأمريكية تريد تجنب رفع أسعار الغاز والنفط حتى لا نساعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
 
أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، أن "التكتل لا يخطط لفرض قيود مشددة على إمدادات النفط من روسيا"، عقب تهديد دول أعضاء في الاتحاد بتعطيل مثل هذا القرار.
 
ونقلت صحيفة "لو فيغارو" عن بوريل قوله: "سيكون من الصعب للغاية تحقيق إجماع في الاتحاد الأوروبي على حظر أو زيادة الرسوم على النفط الروسي، كون بعض الدول الأعضاء أعلنت أنها ستستخدم حق النقض ضد أي قرار جماعي بهذا الصدد".
 
وأضاف: "دول الاتحاد الأوروبي وعلى أساس طوعي، تخفض تدريجيا وارداتها النفطية من روسيا بعد زيادة الإمدادات في الأسابيع الأولى من العملية الخاصة في أوكرانيا... سيتعين على الأوروبيين التخلي عن حوامل الطاقة الروسية بطريقة أو بأخرى".
 
وأشار إلى حقيقة أن "صورة انقسام التكتل مع زيادة صرامة العقوبات لن تطمئن الأوروبيين، بل سترضي موسكو.. وتدرس المفوضية الأوروبية الآن فرض رسوم جمركية على واردات النفط الروسي".
 
وذكرت الصحيفة أنه "بعد حظر توريد الفحم الروسي، فإن دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بولندا وفرنسا، تؤيد الرفض الكامل لمصادر الطاقة الروسية، بينما تعارض ألمانيا والنمسا وهنغاريا ذلك".
 

النفط

نفط

برنت

تكساس

روسيا

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