أسعار الذهب فى مصر السبت 23 أبريل 2022

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري، وفق سعر الإغلاق الأسبوعي لبورصة الذهب عالميًا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 1090 جنيها للجرام بزيادة 10 جنيهات عن سعر الذهب صباح أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 934 جنيها.

عيار 21 سجل 1090 جنيها.

عيار 24 سجل 1246 جنيها.

الجنيه الذهب 8720 جنيها.

أسعار الذهب خلال تعاملات أمس تراجعت في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية ومع تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي المؤيدة لمزيد من عمليات التشديد النقدي، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% أو 13.90 دولار إلى 1934.3 دولار للأونصة عند التسوية، كما سجلت خسائر أسبوعية 2.1%.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي، إن رفع الفائدة في اجتماع الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس هي مسألة مطروحة على الطاولة، وعزز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مكاسبه، كما سجل مؤشر الدولار الأمريكى مزيدًا من الارتفاع عند أعلى مستوى منذ مارس 2020.