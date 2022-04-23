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أسعار الدينار الكويتي في السوق المصري

السبت، 23 أبريل 2022 03:16 م
أسعار الدينار الكويتي في السوق المصري الدينار الكويتي
كتب - إسلام سعيد

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شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 23-4-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 58.32 جنيه للشراء، و60.85 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.83 جنيه للشراء، و60.92 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.61 جنيه للشراء، و61.04 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

60.61 جنيه للشراء.

 

61.04 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

58.32 جنيه للشراء.

60.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

58.34 جنيه للشراء.

 

60.85 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

58.44 جنيه للشراء.

 

60.97 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

56.83 جنيه للشراء.

 

60.92 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
 

60.74 جنيه للشراء.

 

60.92 جنيه للبيع.

 


اسعار الدينار

الدينار الكويتي

اسعار الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

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