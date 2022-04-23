اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 08:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة

السبت، 23 أبريل 2022 08:44 م
أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة قداس عيد القيامه
كتب: محمد الأحمدى - رحمة خليفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد، وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

يبدأ الدخول بإشعال شمعة البصخة وقراءة الصلوات ويستمر موكب الشمعة إذ يتم إشعال الشموع الصغيرة ويتوقف الموكب فى منتصف الكنيسة مع تكرار الصلوات ثم يستمر الموكب فى الدخول ثانية حتى وضع شمعة البصخة على حامل خاص بها

ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "المسيح اليوم قام" التى تحتفى بقيامة المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد القيامة المجيد

 


الكنيسه الاسقفية

عيد القيامه

كاتدرائيه جميع القديسيين

قداس عيد القيامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة