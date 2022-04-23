أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد، وبدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

يبدأ الدخول بإشعال شمعة البصخة وقراءة الصلوات ويستمر موكب الشمعة إذ يتم إشعال الشموع الصغيرة ويتوقف الموكب فى منتصف الكنيسة مع تكرار الصلوات ثم يستمر الموكب فى الدخول ثانية حتى وضع شمعة البصخة على حامل خاص بها.

ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "المسيح اليوم قام" التى تحتفى بقيامة المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد القيامة المجيد.