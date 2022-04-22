اليوم السابع
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90 مصلًى للنساء داخل المسجد الحرام وساحاته فى العشر الأواخر.. صور

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:08 م
90 مصلًى للنساء داخل المسجد الحرام وساحاته فى العشر الأواخر.. صور مصلى للنساء
كتب: إيهاب محمد

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هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 90 مصلًّى للنساء في المسجد الحرام وساحاته والسطح والقبو، ووفقا للموقع الرسمي لشؤون الحرمين، ذكرت مساعدة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون النسائية، الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، أن المصليات منها الدائمة ومنها الاحتياطية والطارئة، ومن بينها أربعة مصليات خاصة بذوات الإعاقة ومرافقاتهن، واثنان للاعتكاف.

مصلى اخرى للنساء
مصلى اخرى للنساء

وأكدت الرشود، أن المصليات جهزت منذ بداية الشهر الكريم وفي وقتٍ مبكرٍ لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في هذه العشر المباركة واللاتي توافدن على المسجد الحرام في أول ليالي العشر ابتغاء ما عند ربهن من فضل ومغفرة ورحمة وتحريًّا لقيام ليلة القدر.

مصلى للنساء
مصلى للنساء
 
احدى المصليات
احدى المصليات فى المسجد الحرام
 
المصليات
المصليات

وأوضحت الرشود، أن المصليات تتفاوت في مساحاتها وسعتها بحسب جهتها وكثافة المقبلات لأداء الصلاة فيها وسط منظومة متكاملة من الخدمات من ترحيب وتنظيم وإرشاد وتطهير وتطييب وتفويج وسقاية، وخدمات لذوي الإعاقة، وخدمات طبية وإسعافية تقدم بلغاتهن، وقد استعدت كافة المصليات بكافة كوادرها البشرية النسائية وإمكاناتها لخدمة ضيفات الرحمن؛ ليؤدين مناسكهن في بيئة صحية آمنة مطمئنة مفعمة بالروحانية تنفح برائحة الجنة محفوفة بالخشوع والسكينة، وقالت إنه تم إعداد خطة لاستقبال المصليات وضمان سلامة قاصدات المسجد الحرام.


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