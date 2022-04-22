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84 سنة شغل.. معمر برازيلى يدخل موسوعة جينيس لعمله بشركة منذ 1938 (فيديو)

الجمعة، 22 أبريل 2022 08:17 م
84 سنة شغل.. معمر برازيلى يدخل موسوعة جينيس لعمله بشركة منذ 1938 (فيديو) والتر أورثمان
كتب محمد جمال

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دخل رجل يبلغ من العمر 100 عام من مدينة بروسك بجنوب البرازيل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لعمله لأطول فترة في نفس الشركة طيلة 84 عاما، بحسب "روسيا اليوم". 

وتفصيلا، عمل والتر أورثمان في شركة للأقمشة منذ عام 1938 أى لمدة 84 عاما وحتى الآن، وتدرج بالمناصب حتى استلم منصب مدير المبيعات، وهذه أطول فترة عمل في شركة واحدة لشخص في العالم.

واحتفل أورثمان ببلوغة 100 عام من العمر، وفي الوقت نفسه بتسلم شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وسط أقاربة وزملاء العمل الذي احتفوا به وأحيوا معه ذكريات بادية عملة.

ونصح أورثمان، خلال تقرير تلفزيوني، الأشخاص بحب العمل وأن يتمتعوا بالروح القتالية، مطالبا الجميع بالعمل في المجال الذي يحبه الشخص.


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والتر أورثمان

اليوم السابع بلس

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