اليوم السابع
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7 معلومات عن أسباب احتفال العالم بيوم الأرض.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:07 م
7 معلومات عن أسباب احتفال العالم بيوم الأرض.. اعرف التفاصيل وزارة البيئة
كتبت ـ منال العيسوى

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يتزامن الاحتفال هذا العام بيوم الأرض الذى يوافق يوم 22 أبريل من كل عام، الذكرى الـ52 للاحتفال بهذا اليوم وخلال هذا التقرير نرصد أهم الاحتفال بهذا اليوم وسبب الاهتمام به على مدار 52 عاما.

1ـ فى البداية يؤكد خبراء البيئة على مستوى العالم، أن الاهتمام بالاحتفال بيوم الأرض، ساعد على تمرير بعض التشريعات فى جميع أنحاء العالم الخاصة بحماية البيئة، لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، وكذلك المياه والأراضى منذ إعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970.

 

2ـ إن ارتفاع تأثير درجات الحرارة الشديدة، وما ينجم عنها من حرائق بالغابات والفيضانات، بالإضافة لجائحة كورونا، بالتزامن مع ما أصبحت عليه الأزمة المناخية، بات هو الشغل الشاغل للعديد من الدول وجميع الحكومات والمؤسسات.

 

3ـ فى عام 2016 وقعت الولايات المتحدة الامريكية والصين وحوالى 120 دولة، اتفاقية باريس التاريخية، وخلال الاحتفال بيوم الأرض هذا العام 2016، تم التوقيع على الاتفاقية، وكانت مطلبا رئيسيا لدخول تنفيذ المشروع التاريخى، الخاص بمعاهدة حماية المناخ.

 

4ـ فى مؤتمر اليونسكو خلال عام 1969 الذى عقد فى سان فرانسيسكو، اقترح بعض النشطاء البيئيين منهم جون مكونيل ناشط السلام، أن يكون هناك يوما لتكريم الأرض والسلام، ليحتفل العالم لأول مرة بيوم الأرض فى يوم 21 مارس عام 1970، باعتباره أول أيام الربيع بنصف الكرة الشمالى.

 

5ـ  تم التصديق بعد ذلك على هذا اليوم وأسموه بيوم تحقيق توازن الطبيعة، ووقع عليه الأمين العام فى الأمم المتحدة، واحتفلوا به بعد شهر، ليصبح يوم الأرض، كيوم منفصل تتم فيه التوعية البيئية.

 

6ـ تم تحديد يوم 22 أبريل عام 1970، يوما للأرض فى الولايات المتحدة، وجعله يوما عالميا فى عام 1990، ووقتها شارك حوالى 141 دولة.

 

7ـ تحتفل العديد من المجتمعات بفعالية أسبوع الأرض، كأسبوع كامل يتم فيه تنفيذ العديد من الأنشطة المرتبطة بالقضايا البيئية التى تواجه العالم.

 

 

 

 


يوم الارض

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صحتنا كوكبنا

الاحتفال بيوم الارض

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