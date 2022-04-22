5 معلومات عن توصيل الغاز لقرى حياة كريمة وتركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع

كتبت - مروة الغول

يحقق المشروع الحضارى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل أهدافه القومية فى توفير وقود حضارى مستدام فى المنازل لتخفيف أعباء توفير أسطوانات البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمواطنين وفيما يلى أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بالمشروع من حيث معدلات التوصيل بالنسبة للمشروع ومن خلال مبادرة حياة كريمة ، أو تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع

وكانت كالتالى..

1- تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع تجاوز عددها مليون عداد حتى الآن .

2- بالنسبة لمشروع حياة كريمة تم حالياً توصيل 86 قرية بالغاز الطبيعى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

3- بالإضافة إلى 180 قرية جارى حالياً مد شبكات الغاز الرئيسية بها لخدمة حوالى 476 ألف عميل .

4- هناك 1185 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحى الحكومى سيتم مد شبكات الغاز إليها بعد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي .

5-كما تم مد حوالى 7224 كم شبكات جديدة خلال ال9 شهور الماضية من العام المالى الحالى.