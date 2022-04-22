3 ضحايا والفاعل مجهول.. طوارئ فى شرطة واشنطن بعد إطلاق نار

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت شرطة واشنطن تنبيهًا قالت فيه إنها ترد على "تهديد نشط" يتعلق بثلاثة ضحايا تعرضوا لإطلاق نار في المدينة.

وفقا لصحيفة ذا هيل، قالت الشرطة إنه تم العثور على ما لا يقل عن ثلاث ضحايا، اثنان من الذكور وفتاة صغيرة السن، ومازال الفاعل مجهول.. وفي تغريدة تم إرسالها بعد ظهر يوم الجمعة ، قالت إدارة شرطة العاصمة (MPD) إنها "تستجيب للتهديد النشط في 4101 Connecticut Ave NW" وطلبت من الأشخاص القريبين اللجوء إلى مكان أمن".

وأضافت التغريدة أنه على السكان توقع تواجد مكثف للشرطة وإغلاق طرق وطالبوهم بتجنب المنطقة.

وقالت MPD في تحديث أن موقع هذا الحادث هو 2900 بلوك من شارع فان نيس ، شمال غرب. وأضافوا أن الشرطة في المنطقة تقوم بعمليات تمشيط نشطة.

وقال مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) في قسم واشنطن الميداني إنه موجود في الموقع لمساعدة شرطة العاصمة في التحقيق بالحادث أيضًا.

فيما قال أنتوني جوليلمي رئيس الاتصالات في الخدمة السرية الأمريكية ، إن الضباط بالزي الرسمي يقدمون المساعدة المتبادلة إلى MPD من خلال دعم المشهد والبحث.

وقالت جامعة مقاطعة كولومبيا ، الواقعة بالقرب من مكان الحادث ، إنها مغلقة وأصدرت أوامر للافراد داخلها بالبقاء في اماكنهم.