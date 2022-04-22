157 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 16.8%، والعرب على 11.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 304.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18%، وسجل العرب 9.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6912 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1562 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 10548.14 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثالث أسبوع خلال رمضان، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 1831.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.39% ليغلق عند مستوى 2767.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12992.61 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.27% ليغلق عند مستوى 3851.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 403.3 مليار جنيه إلى 399.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 116.2 مليار جنيه إلى 118.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 519.5 مليار جنيه إلى 518.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.