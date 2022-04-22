13.4 مليار جنيه أرباح وزعتها شركات البورصة خلال 17 يوما

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحًا نقدية بلغت 13.4 مليار جنيه حتى يوم 17 أبريل عام 2022، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية منذ بداية العام إلى 17.3 مليار جنيه، مقسمة بين 2.568 مليار جنيه خلال شهر يناير، و254 مليون جنيه خلال شهر فبراير و1.106 مليار جنيه خلال مارس.

ووزعت 15 شركة أرباحًا نقدية خلال الأسبوع المنتهي، وهم بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة 0.75 جنيه، بنك التعمير والإسكان بقيمة 2.5 جنيه، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 1.5 جنيه، النساجون الشرقيون للسجاد جنيه، غاز مصر 1.5 جنيه، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 0.45 دولار، بنك كريدي أجريكول مصر 0.74 جنيه، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي 1.5 جنيه، الملتقى العربي للاستثمارات 0.05 جنيه، جي بي أوتو بقيمة 0.35 جنيه، التوفيق للتأجير التمويلي 0.929 جنيه، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 1.4 سنت، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية جنيه، كونتكت المالية القابضة 0.228 جنيه، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 0.1 جنيه.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.