وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمباديء الإنسانية.



وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجرائم النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.