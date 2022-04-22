اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكالة النقل الجوى الروسية توصى شركات الطيران بالاستعداد لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:51 ص
وكالة النقل الجوى الروسية توصى شركات الطيران بالاستعداد لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS الطيران الروسى ـ صورة ارشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أوصت وكالة النقل الجوى الروسية بضرورة استعداد شركات الطيران الروسية لإغلاق محتمل لنظام الملاحة GPS لتحديد المواقع العالمية.
وذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن توصية بهذا المعنى جرى إرسالها من وكالة النقل الجوي الروسية إلى المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة الحركة الجوية الحكومية ورؤساء الإدارات الإقليمية المشتركة للوكالة، والذين أحالوها إلى إدارات شركات النقل الجوي. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات صدرت إلى المؤسسة الحكومية لإدارة الحركة الجوية في الاتحاد الروسي بضرورة مساعدة أطقم الطائرات في حالة انقطاع نظام تحديد المواقع العالمية (GPS)، وإلزام الطيارين بإخطار المراقبين على الفور بأي مشكلة قد تواجههم في تشغيل نظام الملاحة، وبضرورة إعداد شركات الطيران الروسية أطقم رحلاتها لمواجهة مثل هذا التهديد. 
 
وأوضح البيان أنه مع إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، يجب أن يكون الطيارون قادرين على التحكم في موقع الطائرة باستخدام وسائل الملاحة التقليدية.

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