كتب أحمد علوى

أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تم دعم واستقبال ما مجموعه 11588 تلميذا أوكرانيا من المدارس الابتدائية إلى الثانوية، وفقا للتقرير الأسبوعى الصادر عن وزارة التعليم والتربية الوطنية والشباب والرياضة فى فرنسا.

يذكر أن مكتب المدعي العام الأوكراني أكد اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 594 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.