أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تم دعم واستقبال ما مجموعه 11588 تلميذا أوكرانيا من المدارس الابتدائية إلى الثانوية، وفقا للتقرير الأسبوعى الصادر عن وزارة التعليم والتربية الوطنية والشباب والرياضة فى فرنسا.
يذكر أن مكتب المدعي العام الأوكراني أكد اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 594 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع (تلجرام)، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه "بحلول صباح اليوم 22 أبريل 2022، يكون أكثر من 594 طفلا في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 208 أطفال وأصيب 386".
وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا".. موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (120 طفلا).
وأفاد البيان بأن 1141 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 99 دمرت بالكامل.
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