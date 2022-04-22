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تزامناً مع ذكرى عيد تحرير سيناء..

وزارة الإسكان: نفذنا 462 مشروعا في سيناء بمليارات الجنيهات منذ 2014.. صور

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:14 ص
وزارة الإسكان: نفذنا 462 مشروعا في سيناء بمليارات الجنيهات منذ 2014.. صور رصف وإزدواج طرق الكورنيش بمدينة الطور
كتب أحمد حسن

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تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن العمل في 462 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وتشمل مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين.
 
 
 
وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن تلك المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى، وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة، وربط سيناء بالوطن الأم.
 
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروعات الإسكان تضم أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3.77 مليار جنيه، وتهدف تلك المشروعات إلى توفير المسكن الملائم لأهالى سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى، وتتنوع الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بين " إسكان بدوى – إسكان اجتماعى – بديل للعشوائيات والأولى بالرعاية ".
 
وأوضح وزير الإسكان، أنه من أهم المشروعات بسيناء، مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين، التى يتم تنفيذها حالياً، مشيراً إلى أن مكونات المشروع بها ( تطوير النزل البيئى، مصر سيناء – النزل البيئى الجديد " امتداد " – ساحة السلام – فندق جبلى – مركز الزوار الجديد – المجمع الإداري الجديد –  تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة البيوت البدوية – المنطقة السكنية الجديدة )، بجانب شبكات الطرق والمرافق وأعمال الوقاية من السيول.
 
ومن جانبه قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: بالنسبة لمشروعات الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 129 مشروعاً بإجمالى أطوال 1034 كم، نُفذ منها 874  كم، وجارٍ تنفيذ 160 كم بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه، بجانب تنفيذ 32 مشروعاً بمحور التنمية المتكاملة لأهالى سيناء باستثمارات 720 مليون جنيه.
 
وأضاف اللواء محمود نصار، أن مشروعات سيناء شملت تنفيذ تجمعات سكنية بالتجمعات التنموية الجديدة، ومنها إنشاء تجمعات سكنية بعدد 22 تجمعاً تنموياً جديداً بشمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 18 تجمعاً سكنياً، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لـ 17 تجمعا تنمويا لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتاً إضافياً لاستيعاب الأسر المستفيدة من المشروع، وجارٍ العمل بـ4 تجمعات بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون.
 
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات مرافق وخدمات بتكلفة مليار جنيه و 610 ملايين جنيه، وتهدف تلك المشروعات إلى توفير البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة لتشغيل المصانع وتوصيل المرافق للتجمعات والقرى القائمة، وإنشاء المبانى الخدمية بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وقال: تم وجارٍ تنفيذ مشروعات توصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق بتكلفة تزيد على مليار جنيه، وبلغ عدد مشروعات الكهرباء 47 مشروعا، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات بمراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء وقرى وتجمعات بمراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وأعمال إنارة الطرق.
 
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رصف مدينة الطور
 
رصف وإزدواج طرق الكورنيش بمدينة الطور
رصف وإزدواج طرق الكورنيش بمدينة الطور

مشروعات رصف الطرق بشمال سيناء
مشروعات رصف الطرق بشمال سيناء

رفع كفاءة الطرق والميادين
رفع كفاءة الطرق والميادين

إنشاء منازل بدوية بمدينة نخل
إنشاء منازل بدوية بمدينة نخل

إنشاء 51 منزل بقرية الروضة
إنشاء 51 منزل بقرية الروضة

إنشاء خزان أرضي بقرية الروضة
إنشاء خزان أرضي بقرية الروضة

إنشاء طرق ومحاور بشمال سيناء
إنشاء طرق ومحاور بشمال سيناء

ماني خدمية بمدينة النخل
ماني خدمية بمدينة النخل

تجمعات بمحافظة جنوب سيناء
تجمعات بمحافظة جنوب سيناء

إنشاء 17 تجمع تنوي بشمال سيناء
إنشاء 17 تجمع تنوي بشمال سيناء

إعادة تأهيل عمارات المساعيد
إعادة تأهيل عمارات المساعيد

مركز الزوار
مركز الزوار

امتداد النزل البيئي
امتداد النزل البيئي

مشروع سانت كاترين
مشروع سانت كاترين

مشروع تطوير وادي الدير
مشروع تطوير وادي الدير
 

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