نيويورك تايمز: ترامب جونيور يوافق على مقابلة لجنة التحقيق فى "اقتحام الكونجرس"

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قد وافق على مقابلة لجنة مجلس النواب التى تجرى تحقيقا فى أحداث اقتحام الكونجرس، بحسب ما أفاد شخص مطلع على الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن اللجنة لم تصدر أمر استدعاء لنجل ترامب، إلا انه من المتوقع أن يرد على الأسئلة بشكل تطوعى، بحسب المصدر. وتأتى شهادته بعدما التقت خطيبته كيمبرلى جويلفويل مع اللجنة يوم الاثنين الماضى فى مقابلة مطولة، قالت اللجنة إن تركز على أنشطتها صباح يوم السادس من يناير 2021، بما فى ذلك اجتماع فى المكتب البيضاوى مع الرئيس السابق، ودورها فى جمهع الاموال للمسيرة التى سبقت اقتحام الكابيتول.

وكانت قناة ABC News أول من نشر خبر موافقة ترامب جونيور على مقابلة اللجنة، وأكده شخص مطلع على الأمر رفض الكشف عن هويته بسبب سرية الأمر.

وسيكون ترامب جونيور بذلك أحدث أفراد عائلة الرئيس السابق الذى يلتقى مع اللجنة التى تحقق فى الهجوم على مبنى الكونجرس، والذى يعد الأكثر دموية من حرب 1812. وقد أدلت أخته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر بشهادتهما فى جلسات مطولة مع اللجنة.

وتقول نيويورك تايمز إن التعاون من قبل أعضاء أسرة ترامب يتناقض مع موقف بعض حلفاء الرئيس السابق الذين رفضوا مقابلة اللجنة أو تسليم وثائق. بينما لم تقرر اللجنة بعد ما إذا كان ستطلب مقابلة مع ترامب نفسه.

وقد عرف المحققون بعض من تحركات ترامب جونيور المتعلقة بجهود إلغاء نتيجة انتخابات 2020 من خلا رسائل نصية أرسلها إلى رئيس موظفى البيت الأبيض فى هذا الوقت مارك ميدوز.