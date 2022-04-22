نقابة العلاج الطبيعى تُحيل عميد الكلية بجامعة كفر الشيخ للتحقيق

كتبت آية دعبس

قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعى ، إحالة الدكتور فايز فاروق الشامى"أخصائى العلاج الطبيعى"، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ، للتحقيق فيما هو منسوب إليه بناءا على الشكاوى المُقدمة ضده، بالإضافة إلى وقف عضويته فى مجلس النقابة الفرعية للعلاج الطبيعى بكفر الشيخ، مشيرة إلى أنها ستُبلغ الدكتور محمد أبو المكارم رئيس النقابة الفرعية بالقرارات لتنفيذها.

كما قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

كان قد تقدم عددا كم طلبة وخريجى كلية العلاج الطبيعى بجامعة كفر الشيخ، بشكوى لوزير التعليم العالى، والنقابة العامة للعلاج الطبيعى، ضد عميد كلية العلاج الطبيعى بكفر الشيخ، لمخالفته مواد قانون تنظيم الأعلى للجامعات، مما تسبب فى أضرار نفسية ومادية لطلاب الكلية.