اليوم السابع
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"من المتهم؟".. جثمان داخل الثلاجة.. قصة مقتل محتال بالإسكندرية

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:02 ص
"من المتهم؟".. جثمان داخل الثلاجة.. قصة مقتل محتال بالإسكندرية قوة أمنية - أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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يستعرض "اليوم السابع" في سلسلة " من المتهم"، أبرز القضايا التي لم تصل فيها جهات التحقيق للجاني سواءً كانت هذه القضايا جنائية أو قضايا سرقة.

 

الحلقة العشرين

-جثث "الديب فريزر" بالإسكندرية

 قضية جديدة وغريبة من نوعها، شهدتها محافظة الإسكندرية، بعد أن استيقظ الأهالى على صدمة مفزعة بالعثور على جثة مجهولة داخل "ديب فريزر" بشقة مهجورة بمنطقة "دربالة".

تبين من التحقيقات أن الشقة محل الحادث ملك لسيدة من أسوان، ومستأجرة منذ ما يقرب من عشر سنوات لرجل أعمال.

الطب الشرعى كشف عن مفاجأة بأن الجثة التى تم العثور عليها داخل الفريزر بالشقة، مر عليها ما يزيد على "4 سنوات" على وفاتها لوجود الجثة فى حالة تعفن وتحلل كامل، ولم يتبق منها سوى آثار الملابس التى كان يرتديها المجنى عليه.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه اعتاد النصب على المواطنين، ما يرجح قيام أحد ضحاياه بالتخلص منه بتلك الطريقة دون أن يدرى أحد.

 

 


جثث الديب فريزر

جثث مجهوله

من المتهم

اخبار الحوادث

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