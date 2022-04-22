مميعات طبيعية للدم يجب تضمينها فى نظامك الغذائي لتجنب الجلطات

كتبت إيناس البنا

مميعات الدم الطبيعية هي مواد كيميائية تمنع تكوين الجلطات في الدم، وتجلط الدم هو وسيلة جسمك لحمايتك من النزيف، ولكن هناك أوقات تكون فيها جلطات الدم أكثر من اللازم ، مما يؤدي إلى عواقب يمكن أن تكون مميتة.

وفقا لموقع " healthline" قد تكون الأدوية المسيلة للدم مطلوبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات طبية معينة ، مثل تشوهات القلب الخلقية ، لتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، ومع ذلك ، هناك أيضًا مكونات موجودة في الطبيعة يمكن أن تقلل من خطر التجلط.

الكُركُم



يستخدم الكركم للأغراض الطبية والطبية ، ويحتوي على خصائص يمكن أن تساعدك في التخفيف من مخاطر تجلط الدم. يحتوي على عنصر نشط يسمى الكركمين له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر. يمنع تكون الجلطة عن طريق تثبيط مكونات شلال التخثر أو عوامل التخثر.

الفلفل الحار



يستخدم الفلفل الحار لتتبيل أي طبق عادي ، لكن القليل من الناس يعرفون أنه مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الساليسيلات ويعمل كعامل فعال لتخثر الدم، على الرغم من أنه صحي ، إلا أنه من غير الممكن تناول الكثير منه ، يمكنك تناوله باعتدال لأنه يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم ، وتحسين الدورة الدموية ، وتقليل الألم.

الثوم



لا يضيف الثوم نكهة إلى الطبق فحسب، بل يحتوي أيضًا على خصائص المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات التي تساعد في تقليل تكوين جلطات الدم، تم العثور على مميع الدم الطبيعي هذا فعالاً ضد أمراض مثل تجلط الدم، ومع ذلك، يجب عليك مراجعة طبيبك إذا كنت تتناول بالفعل أي مضادات تخثر عن طريق الفم.

القرفة



تحتوي كل من القرفة والكسيا على الكومارين، وهو جزيء يعمل كمضاد فعال للتخثر في بعض الأدوية، قد تساعد القرفة والكسيا أيضًا في تقليل ضغط الدم وتخفيف التهاب المفاصل والاضطرابات الالتهابية الأخرى، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإظهار الفوائد الصحية للقرفة، لذلك، من المهم أن تستشير طبيبك بشأن تناول القرفة كمزيل للدم.

الزنجبيل



يوجد الساليسيلات ، وهو مادة كيميائية طبيعية توجد في العديد من النباتات ، في الزنجبيل، الساليسيلات هي نوع من الساليسيلات الموجودة في النباتات. تتكون من حمض الساليسيليك. تحتوي الأفوكادو وبعض أنواع التوت والفلفل والكرز أيضًا على الساليسيلات ، مما قد يمنع الدم من التجلط.

فيتامين هـ



يعتبر فيتامين (هـ) مميعًا خفيفًا للدم حيث تعتمد آثاره على مقدار ما يستهلكه الشخص، تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم يجب أن يتجنبوا تناول الكثير من فيتامين هـ، من الأفضل الحصول على فيتامين هـ من الأطعمة مثل اللوز وزيت القرطم وبذور عباد الشمس والحبوب الكاملة وزيت جنين القمح وزيت عباد الشمس.

مستخلص بذور العنب



تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلص بذور العنب يوفر فوائد محتملة لمجموعة متنوعة من أمراض القلب والدم، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، أظهرت الدراسات أن مستخلص بذور العنب قد ينقص الدم بشكل طبيعي ويساعد أولئك الذين يعانون من مشاكل في الدم، أيضًا ، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدم ، والذين يستخدمون أدوية تسييل الدم ، والذين هم على وشك الخضوع لعملية جراحية بعدم استخدام مستخلص بذور العنب.

الحلبة



تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والالتهابات الفطرية والالتهابات وما إلى ذلك. دراسة نشرت في المجلة السودانية، وجد طب الأطفال أنه يمكن استخدام الحلبة كعامل إضافي مضاد للتخثر يمكن أن يساعد في منع اضطرابات النزيف لفترات طويلة وتحسين نظام القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد استخدامه كمضاد للتخثر.