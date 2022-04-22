مليار شخص بـ192 دولة يشاركون الاحتفال بيوم الأرض بشعار "استثمروا فى كوكبنا"

كتبت ـ منال العيسوى

ييشارك هذا العام مليار شخص في 192 دولة، كأكبر احتفال مدنى في العالم، ل يوم الارض 2022، والذى يتزامن الاحتفال به كل عام يوم 22 أبريل، والذى يوافق اليوم الجمعة، تحت شعار "استثمروا في كوكبنا"من أجل إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ.

ويصادف الاحتفال بيوم الأرض هذا العام 2022، الذكرى الـ52 فى الاحتفال بهذا اليوم، تحت شعار "استثمروا في كوكبنا"، حيث تركز حملة هذا العام، على ضرورة إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، وتشجيع الجميع حكومات وأفراد وشركات للقيام بأدوارهم، مع ضرورة الاعتراف بالمسئولية فى المساعدة في ضرورة تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وسيكون الهدف للاحتفال بيوم الأرض، هو التغلب على المعوقات المرتبطة باقتصاد الوقود الأحفورى، ولفت الانتباه إلى خلق اقتصاد للقرن الحالى يستطيع، أن يعيد سلامة بيئية للكوكب، وحماية العنصر البشرى وتوفير الفرص للجميع.

كما تركز حملة يوم الأض لهذا العام، على ضرورة إعادة صياغة الحوار ، مع تسريع الإجراءات مع تكاتف الجميع لتحقيق ذلك.

وطالب الخبراء الدوليون بأنه لابد وأن يكون علينا هذا العام إنقاذ أنفسنا من أزمة المناخ، والسعى لبناء اقتصادات خضراء جديدة في كل دولة، حتى يتمكن الجميع من جنى الثمار بالاستثمار جميعا في مستقبل كوكبنا".

كانت أطلقت الأمم المتحدة شعار العام الماضى للاحتفال بيوم الارض، "استعادة الأرض"، وركز على التقنيات الخضراء الناشئة، والتفكير بشكل مبتكر لاستعادة النظم البيئية في العالم.

جدير بالذكر، أن قمة المناخ للكوب 26 ، التى عقدت بجلاسكو 2021 كشفت عن أن الحكومات لايمكنها حل هذه الأزمة بمفردها، وانما لابد من تكاتف الجميع فى الحل لتنامى الاقتصاد الأخضر، حيث أن المواطنين مسؤولون عن محاسبة الشركات والحكومات، ودعم جهودها حال نجاحها في إنجاز أهدافها.