وكرر رئيس المفوضية - في بيان له اليوم الجمعة - التأكيد على أن تصرفات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الإجلاء القسري وغير القانوني المستمر للفلسطينيين من منازلهم في شرق القدس، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويزيد من حدة التوترات في المنطقة، مما يعقد البحث عن حل عادل ودائم.

وجدد رئيس المفوضية التأكيد على دعم الاتحاد الأفريقي الثابت للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا رئيس المفوضية إلى بذل جهود دولية متجددة وحقيقية لإيجاد حل عادل ودائم يقوم على وجود دولتين (إسرائيل وفلسطين) في إطار التزامات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة.