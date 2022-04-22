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مفتي الجمهورية: زيارة المقابر مندوب إليها بجميع الأوقات ولا ترتبط بوقت معين

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:54 م
مفتي الجمهورية: زيارة المقابر مندوب إليها بجميع الأوقات ولا ترتبط بوقت معين الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم زيارة المقابر في رمضان والأعياد وارتباطه بإطعام الطعام للفقراء أثناء الزيارة، إن زيارة المقابر مندوب إليها في جميع الأوقات؛ لأن الأمر بها جاء مطلقًا، فشمل ذلك جميع الأوقات.

 

أضاف المفتي، في لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة"، أن تزيد أفضلية زيارة المقابر في الأيام المباركة التي يُلتمَس فيها مزيد العطاء من الله تعالى، ومنها أيام العيدين؛ لما في ذلك من استشعار معاني الصلة والبر، والدعاء بالرحمة والمغفرة لمن توفي من الأهل والأقارب.

 

وتابع مفتي الجمهورية، أنه يجب مراعاة عدم تعمد إثارة الأحزان، وعدم التلفُّظ بألفاظ الجاهلية والاعتراض المنهي عنهما، وكذلك فإطعام الطعام في رمضان وغيره له فضل عظيم.

 

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المسجد ركن من أركان الاعتكاف وذلك في معرض رده على سؤال حول حكم الاعتكاف في البيت.

 

وتابع، أن من لم يتمكَّن من الاعتكاف لأي ظرف بسبب القواعد والإجراءات الاحترازية أو بسبب الانشغال في العمل، فعليه أن يجتهد في الطاعات الأخرى لتحقيق الهدف الأسمى من الاعتكاف وهو تهيئة النفس وتخليصها من الآثام والذنوب.

 

وعن اعتقاد البعض بأنَّ الليالي العشر التي أقسم الله بها في سورة الفجر هي العشر الأواخر من رمضان قال المفتي: وإن كانت أغلب التفسيرات تشير لليالي الأولى من ذي الحجة، فإنه لا مانع أن نحمل اللفظ على أيٍّ منهما، فكلها أيام وليالٍ مباركة، والعمل والعبادة فيها مطلوبان، وكذلك هناك ثواب عظيم لمن يجتهد فيها من عبادة وطاعة.


الدكتور شوقي علام

مفتي الجمهورية

اخبار التليفزيون

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