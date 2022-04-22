مصر الحلوة.. "كهربائى" يصنع مجسم كنيسة زجاج لإهدائها للأقباط فى عيد القيامة

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشر مع العم عاطف محمد، الذى صنع مجسم كنيسة من الزجاج لإهدائها إلى الأقباط فى عيد القيامة للعام الثانى على التوالي.



قال عاطف محمد، إن فكرة إنشاء مجسم من الزجاج لكنيسة وإهدائها لجيرانه وأصدقائه من الأقباط جاءت كنوع من التآخى ما بين المسلم والمسيحى، حيث لا فرق بينهما ومثلما يقوم بصناعة المساجد كذلك يصنع الكنائس.



وأوضح عاطف محمد، أنه تعلم الصنعة من تلقاء نفسه عن طريق الممارسة والنظر إلى الرسومات والأشكال المقاربة من أعماله، وأحب هواية الأعمال الزجاجية رغم صعوبتها واستطاع إجادتها.





وأشار عاطف محمد، أنه يستغل بواقى الزجاج بعد الحصول عليها من جار له يعمل فى بيع الزجاج بسعر رخيص وبدون نقود فى بعض الأحيان، لافتًا إلى أنه يبدأ فى صناعة الخشب فى البداية ثم تصميم الزجاج ولصقه بالغراء وتحديد الألوان، وتقطيع الزجاج تعلمه من تلقاء نفسه.















