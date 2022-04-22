مصرع 6 وإصابة 7 آخرين فى انفجار بمطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو

كتب محمد جمال

قال مسئول فى خدمة الإسعاف لوكالة "رويترز"، إن 6 أشخاص سقطوا الجمعة، فى انفجار بمطعم على الشاطئ فى العاصمة الصومالية مقديشو.



وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير الخدمة: "حتى الآن نقلنا ستة ضحايا مدنيين وسبعة آخرين مصابين".

يذكرأن، أعلن تليفزيون الصومال، عن وقوع هجوم إرهابى يستهدف مجمع هالان الذى يضم مقر الأمم المتحدة فى مقديشو.

كما أكدت وسائل إعلام إطلاق نار في محيط مطار العاصمة الصومالية مقديشو، بينما ذكرت حركة "الشباب" المتطرفة أن مسلحيها اقتحموا مجمعا عسكريا تضم بعثة الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية أجنبية.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال شهود عيان أن المسلحين اقتحموا مجمع هالان الذي يضم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال وسفارات دول مختلفة، منها الولايات المتحدة، وبعثات منظمات إغاثية دولية.

وقال موظف في جهاز أمن مطار مقديشو، محمد علي، قوله: "هناك إطلاق نار في محيط المطار، وعلمنا أنه هجوم ينفذه مسلحون، ليس لدينا تفاصيل حتى الآن لكن قوات الأمن تتصدى لهم حاليا".

من جانبها، تبنت "الشباب"، وفقا لموقع Garowe الصومالي الإخبارى، الهجوم على مجمع هالان، مدعية أن مسلحيها قتلوا عددا من جنود من الجيش الصومالى وقوات الاتحاد الإفريقي في نقطة تفتيش عند أحد مداخل المجتمع وتمكنوا من التسلل إلى داخله.

ولم تعلق الشرطة والأمم المتحدة بعد على هذه الأحداث التي تعد ثاني هجوم كبير على المجتمع منذ ثماني سنوات من قبل الجماعة المتطرفة.