مصرع عاملين وإصابة آخر فى انفجار محول كهربائى بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى عاملان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انفجار محول كهربائى بقرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية أثناء العمل به.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، إخطارا من مستشفى شربين العام بوصول جثتين واخر مصاب بحادث.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شربين، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انفجار محول كهرباء بقرية الحصص مركز شربين اثناء عملهم فى اعمال التطوير بالقرية، وأثناء تواجدهم والعمل بالمحول انفجر ولقى اثنين من العاملين به مصرعهم، وتبين أن الأول يدعى أشرف ابو جحشة، وشاكر عبدالحميد مقيمين مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وإصابة عامل ثالث وتم نقله إلى المستشفى وهو بحالة صحية مستقرة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بتصريح بدفن الجثامين وتسليمهم لذويهم.